Džungliässad

Hooaeg: 2, Osa: 47, 2015 Oht sügavikust (The Jungle Bunch to the Rescue!) 18.11 kell 16:40

Botaanik Marla tuleb džungliässade juurde ja tahab midagi öelda, kuid ta on kõnevõimetu! Selgub, et seekord on vaenlasteks hoopiski kaheksajalad ookeani põhjast, kes on pahased, et maa peal elavad loomad oma prügi ookeani viskavad.