Priit ja Prääks

Priit kuuleb, et raamatu viimasel leheküljel on soovihüpik, mis täidab selle soovi, kes seda tõmbab. Selgub aga, et seda saab teha ainult kõige väledam, kõige osavam, kõige nutikam, kõige naljakam ja kõige nunnum. Kes see küll olla võib?