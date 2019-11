Lululeluule ja Timmu nosivad juba esimesi piparkooke, kui akna taga krõbistab vana sõber päkapikk Ott. Ott on varakult liikvel, sest väike poiss on kirjutanud talle mureliku kirja ja Otil on vaja abi. Stsenarist Gert Kiiler, mängivad Jaune Kimmel, Mart Kampus ja Veiko Tubin, lavastab Elo Selirand.