Neli sõpra käivad puuonnis koos ja iga kord loeb keegi neist teistele ette mõne põneva jutu - loo tegelased ärkavad ellu, illustratsioonid võtavad kuju... Lastele saab selgeks, et kujutlusvõimel pole piire ja et raamatud viivad rändama just sinna, kuhu ise minna soovid. "Puuonni lood" pälvis 2017. a parima lastesarja Emmy auhinna. Fanny on pahane, et keegi on tema kasvatatud redised nahka pannud. Lisette jutustab talle õpetliku loo kadedast kuningast, kes ei raatsinud kunagi kellegagi midagi jagada.