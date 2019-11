Mehhiko - loodus ja inimesed

Mehhiko lõunaosas asub Yucatáni poolsaar, kunagine maiade maa. Hiigelpoolsaar koosneb poorsest lubjakivist, mis tähendab, et vesi imbub kiiresti maa alla. See teeb kõigi poolsaare asukate elu raskeks, sest ligi pool aastat ei saja peaaegu üldse vihma. Õnneks on Yucatánil salavarud, mis aitavad rasketest aegadest üle saada. Vesi meelitab välja isegi eriti varjulise eluviisiga jaaguari. Ämmalahvid teavad kohta, kust süüa saab: iidses maiade linnas Calakmulis elas omal ajal üle 50 000 inimese, kelle hästi haritud aiad on jätnud metsa kestva pärandi.