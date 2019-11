On olemas üks maa, kus inimesed arvavad, et Eesti on suur ja kõikvõimas riik. Seal on meri ja mäed ning novembris korjatakse mandariine.

On olemas üks maa, kus inimesed arvavad, et Eesti on suur ja kõikvõimas riik. Seal on meri ja mäed ning novembris korjatakse mandariine. LIVEstonia esitleb Gruusiat - algab Imedi ja Aivari seiklus.