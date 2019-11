Peeter Paani uued seiklused

Hooaeg: 2, Osa: 23, 2016 Wendy jaguneb (The New Adventures of Peter Pan) 20.11 kell 18:20

Wendy rabeleb ühekorraga paljude eri asjade vahel. Eikunagimaal nõiutud leinapaju all magama jäädes unistab ta sellest, et teda oleks rohkem kui üks. Selgub aga, et selle puu all öeldud unistused lähevad täide ja ühtäkki ongi saarel terve hulk Wendysid…