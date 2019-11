Venemaa uus külm sõda USAga sai alguse vene orbude adopteerimiskeelust USA kodanikele. Vaenlaste otsimisest on saanud kodanike kontrolli vahend.

Venemaa uus külm sõda Ameerikaga sai alguse vene orbude adopteerimiskeelust Ameerika kodanikele. Järgmised ohvrid olid MTÜ-d ja inimõigusorganisatsioonid, mis viis kõigi opositsiooniliidrite tembeldamiseni lääneriikide marionettideks ning mõjuagentideks, kelle eesmärk on Venemaa hävitada. Üha uute vaenlaste otsimine on saanud Kremli režiimi tõhusaks vahendiks elanikkonna kontrollimisel. Aga kuhu see viib?