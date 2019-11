Pipi, Pupu ja Rosmary

Kolm sõpra – pesukaru Pipi, linnuke Pupu ja jänes Rosmary – rändavad kõikjal ringi, et otsida oma Mapat. Kes on Mapa? Mapa on pooleldi isa ja pooleldi ema, aga Pipi, Pupu ning Rosmary ei leia teda kusagilt. Küll aga leiavad nad oma teel palju uusi sõpru ja satuvad põnevatesse seiklustesse. Täna lähevad nad üle suure kõrbe.