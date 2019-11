Peeter Paani uued seiklused

Hooaeg: 2, Osa: 24, 2016 Eikunagimaa ettekuulutus, 1. osa (The New Adventures of Peter Pan) 21.11 kell 18:20

Michael on nördinud, et teda peetakse alati kõige väiksemaks, kes millegagi hakkama ei saa. Kui Sienna Eikunagimaal palub, et Michael tooks talle Eikunagimaa Suure Raamatu, näeb poiss selles oma võimalust. Koos Siennaga loevad nad salapäraselt kivilt ennustust kõikvõimsast Barrumist, kes on vangistatud merekarpi. Kas Siennal või Konkskäel õnnestub saada Barrumi abil saare valitsejaks?