Usalda mind, ma olen arst

Dr Michael Mosley ja ta arstide tiim on tagasi. Esimeses osas on luubi all kalorid, toidulisandid, probiootikumid, 3D printimine kirurgias jm.

Doktor Michael Mosley ja ta tarmukas arstide tiim on tagasi, et juhatada oma teadmiste ning eksperimentidega teed tervisealastes kõmulistes väidetes ja pooltõdedes. Esimeses uues osas on luubi all kalorite põletamine, oomega-3 toidulisandid, probiootikumid, 3D printimise revolutsioon kirurgias ja palju muud.