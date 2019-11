Jules ja Jim on kaks sõpra ja kunstnikku, austerlane ja prantslane, kelle armastus ühe ja sama naise vastu kestab üle kahekümne aasta...

Jules ja Jim on kaks sõpra ning kunstnikku, austerlane ja prantslane, kelle armastus ühe ning sama naise vastu kestab üle kahekümne aasta, Esimese maailmasõja eel, ajal ja järel. Poeetiline filmikeel ning dokumentaalsete ja mänguliste kaadrite esitamine läbisegi on kriitikutele andnud põhjust seda nimetada kubismiks filmikunstis. Film on Prantsuse filmikunsti uue laine silmapaistvamaid teoseid, selle teooria rajaja režissöör François Truffaut oli filmikriitik ja -teoreetik, lavastaja, stsenarist, näitleja. Suur osa tema loomingust kuulub maailma filmikunsti paremikku. Naispeaosas legendaarne Prantsuse näitlejatar Jeanne Moreau.