Kartmatu merekaru kapten Sharky on üks uljas poiss, kes peab end kõigi merede hirmuks. Väike piraadihakatis seikleb koos sõpradega ja avastab uusi maid - koos käiakse läbi paksust ja vedelast. Kapten Sharky vihavaenlaseks on aga vana Bill, kõige hirmsam mereröövel maamunal! Saksa režissööride Jan Stoltzi ja Hubert Weiland vahva lastefilm. Film osales 2018. aasta PÖFFi Just Filmi lastefilmide rahvusvahelises võistlusprogrammis.