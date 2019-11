Hooaeg: 5, Osa: 15, 2017 (The Next Step) 23.11 kell 19:00

Piperi ja Amy salaplaan läheb töösse ning tantsijad kogunevad, et koos edasi minna. Amy tulevik stuudios on küsimärgi all, kui ta ema esitab keerulise nõudmise. Emily ja Michelle on sunnitud teineteist ära kuulama.