Naised ja tütred

Hooaeg: 1, Osa: 5, 1999 (Wives and Daughters) 24.11 kell 15:15

Preili Browning on veendunud, et Prestoniga koos nähtud naisterahvas on Molly ning hurjutab temaga proua Gibsoni ja Cynthia juuresolekul. Järgmisel päeval metsas jalutades satub Molly peale Cynthia ja Prestoni kirglikule vaidlusele. Samal õhtul räägib Cynthia Mollyle kogu loo. Osborne külastab Mollyt Londonis ja annab talle Aimée aadressi juhuks, kui tema endaga peaks midagi juhtuma.