Naised ja tütred

Saabub šokeeriv uudis Osborne’i surmast. Mollyl on kohutav ülesanne – tema peab Squire’le tõe avaldama. Cynthia naaseb Londonist ja teatab abiellumisest. Levib uudis, et Roger on Aafrikast paariks nädalaks tagasi tulnud. Cumnor Towersis toimuval peol märkab Roger, et Mollyst on sirgunud kaunis naine.