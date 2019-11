November on pime ja nukker aeg - õues enam väga palju mängida ei saa, kuid toas kipub olemine veidi igavaks minema. Lululeluule ja Timmu plaanivad tubaseid mänge põnevamaks teha. Näiteks üks asi, mida kindlasti võiks teha, on rääkida õudusjutte. Vaimude maa otsingult saabuvad lastetuppa Sanna ja Artur, kes on pärit Rakvere teatri lavastusest "Kuldse liilia saladus". Stsenarist-lavastaja Elo Selirand, mängivad Mart Kampus ja Jaune Kimmel.