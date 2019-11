Elu allpool nulli

Talv hakkab lõppema, aga kevad laseb end oodata. Sue ootab Kavikis uue masina saabumist ja Hailstone’id asuvad koduteele.

Talv hakkab lõppema, aga kevad laseb end oodata. Sue ootab Kavikis uue masina saabumist ja Glenn suunab Chandalaris mäe otsa, et küttimise hõlbustamiseks lumme koobas ehitada. Hailstone’id asuvad koduteele, et liha ja katkine lumesaan koju viia. Andy teeb kõik, et tuulegeneraator ära parandada ja maailmast sõltumatult edasi elada.