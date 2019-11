Geronimo Stiltoni lõbusad lood

Hiiresaare pealinnas Hiirelas sündinud Geronimo Stilton annab välja linna kõige levinumat ajalehte "Näriliste Hääl", lisaks sellele kirjutab Geronimo raamatuid ja kogub parmesani juustu purukesi. Ettevaatlikule loomusele vaatamata satub Geronimo alailma igasugu seiklustesse oma vahva vennapoja Benjamini, tormaka õe Tea ja onupoja Lõks Põikpea seltsis. Tänases loos läheb Geronimo muuseumi, et rääkida lastele shufongfongidest. Keset põnevat loengut kustub äkki tuli ja kui see taas süttib, on loomakesed kadunud. Kogemata satub Geronimo esimesele jäljele ja shufongfongide otsimine võib alata.