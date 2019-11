Mehhiko - loodus ja inimesed

Põhjaosa on Mehhiko kõige kuivem piirkond, kus asub kaks suurt kõrbet: Sonora ja Chihuahuan. Mida lääne poole, seda palavamaks, kuivemaks ja ebasõbralikumaks muutuvad olud. Kuid loomad, kes on õppinud neist raskustest üle saama, leiavad sealsel elul palju plusse. Põhja-Mehhiko keskosa avarad preeriad on mustsaba-rohtlahaukurite kodu. Need ühiselulised loomad elutsevad suurte kolooniatena, mis peibutab paljusid röövloomi. Preeria on ka uue eluviisi sünnipaik. 16. sajandil tõid hispaanlased siia veised ja hobused ning õpetasid kohalikud elanikud karja kasvatama. Nõnda sündis vanquero, Mehhiko kauboi. Vältimaks karjamaade paljakssöömist, hoiavad karjakasvatajad karju pidevalt liikvel. See tuleb kasuks tandempistrikkudele, keda Põhja-Mehhikos on järel vaid viis pesitsevat paari.