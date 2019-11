Unustatud maitsed

Täna suundume Liepāja linna Edela-Lätis ja külastame tervisliku toidu kohvikut, kus on söömas käinud nii tuntud rokkmuusikud kui ka Läti president.

Täna suundume Liepāja linna Edela-Lätis ja külastame seal tervisliku toidu kohvikut, kus on söömas käinud nii tuntud rokkmuusikud kui ka Läti president. Seejärel rändame 7.–8. sajandisse ja uurime, kuidas elasid viikingid. Külastame vanima tänapäeva Läti territooriumil asuva linnuse väljakaevamisi. Meie reis lõpeb lavendlipõldudel, kuid mitte Prantsusmaal ega Itaalias, vaid ikka siinsamas Edela-Lätis. Tuleb välja, et ka Läänemere kliimas on võimalik lavendlit kasvatada ning valmistada sellest erinevaid maitseaineid, mänguasju ja isegi mett. Režissöör Aljona Suržikova, operaator Ivan Panasjuk, teksti loeb Dmitri Kukuškin, heli Dmitri Piibe, produtsent Aljona Suržikova. Tootja Diafilm OÜ.