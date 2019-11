Geronimo Stiltoni lõbusad lood

Hiiresaare pealinnas Hiirelas sündinud Geronimo Stilton annab välja linna kõige levinumat ajalehte "Näriliste Hääl", lisaks sellele kirjutab Geronimo raamatuid ja kogub parmesani juustu purukesi. Ettevaatlikule loomusele vaatamata satub Geronimo alailma igasugu seiklustesse oma vahva vennapoja Benjamini, tormaka õe Tea ja onupoja Lõks Põikpea seltsis. Täna ootab Geronimot suur au - uus linnapea lubas anda talle ainuintervjuu linna sajanda juubeli puhul. Kui Stilton kohale jõuab, selgub, et keegi on tema nime all esinedes temast ette jõudnud. See viib Geronimo mõttele, et keegi kuulab teda pealt.