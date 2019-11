Hooaeg: 5, Osa: 19, 2017 (The Next Step) 27.11 kell 19:00

Richelle tahab teha väga suurt viga ja Lola püüab teda takistada. Noah’ roll trupijuhina tekitab tema ja Jacquie suhetesse pingeid. Ozzy on paanikas, sest on tõenäoline, et tiim ei saagi piirkonnavooruks videot salvestada.