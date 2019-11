Täna lähevad Arvo ja Olga näitusele. Pärnus Chaplini kultuurikeskuses Uue kunsti muuseumis on avatud näitus "Alasti jumala ees". Teiste piltide hulgas on eksponeeritud kolm fotot - Püha valgus, Meeleheide, Embus - , mille autoriks on Mark Soosaar.