Bobby ja Bill

Bill teeskleb haiget, et pääseda pargis toimuvatest koeravõistlustest. Järsku saab ta aga teada, et võistluste auhinnaks on tema lemmikkrõbinad, nii et nüüd teeb ta kõik endast oleneva, et kodusest puhkerežiimist parki võistlustele pääseda.