Põgus pilk maailma

2016 Rooma (A Window on...) 29.11 kell 20:55

Itaalia pealinna nimetatakse ka igaveseks linnaks. Rooma on tulvil ajaloolisi mälestusmärke. Kuid kus veedavad aega roomlased? Millised kohad on tähtsad ja märgilised tänapäeva Roomas? Vespa on hea viis seda kõike avastada.