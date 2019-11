Madame Bovary

Et pääseda kodust, on jõuka maaomaniku tütar Emma abiellunud igava maa-arstiga, kuid naine pole kaotanud unistust leida täiuslik romantiline suhe. Tutvunud ballil Rodolphoga, on ta valmis uskuma mehe lubadusi ja heitma end tema käte vahele. Kavatsemata kunagi arvet maksta, tellib ta kuluka reisikostüümi. Kui Rodolpho ta hülgab, seisab Emma Bovary vastamisi oma teo vältimatute tagajärgedega. Claude Chabrol lavastab peaaegu filmimatuks peetud Gustave Flauberti romaani kindla käega. Filmis tõuseb esile pealiskaudne ja kirglik naisekarakter, kelle vastuolulisus on temast teinud 19. sajandi Prantsuse romaani ikooni. Peategelast kehastab tabamatult täpse passiivsuse ja agressiivsusega Isabelle Huppert. Preemia võitis film Moskva filmifestivalil. Osades Jean-Francois Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yanne jt.