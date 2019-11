Šokolaadipäev

Monika kolib vanematega linnast maale, aga loodetud rahuliku paiga asemel on see hoopis täis maagiat.

Monika kolib vanematega linnast maale, aga loodetud rahuliku paiga asemel on see hoopis täis maagiat. Monika leiab vana kappkella ja vaatamata keelule avab kellakapi ukse, see aga viib ta otse võlumaailma.