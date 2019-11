Soovide aeg

Aegade algusest on inglite peamiseks ülesandeks olnud aidata ja kaitsta inimesi. Valvuringlid võitlevad deemonitega, kaitseinglid aitavad inimesi igapäevases elus. Inimesed elavad Maa peal, käivad tööl või koolis ja ajavad oma igapäevaasju. Nii ka Julie, kelle kõige suurem soov sel aastal on, et kogu pere veedaks jõulud koos. Paraku aga pole see võimalik, ema ja isa peavad tööl olema ning Mie läheb oma ema juurde. Julie otsustab oma soovi loitsida ja see jõuab inglite juurde. Noor ingel Rafael saab ülesandeks täita Julie soov, kuid mis see on, peab ta ise teada saama. Algabki lugu inglitest ja inimestest.