Kuidas kuus vaprat laia maailma läksid

Printsess Ella ja õukonna muusik Jasper armastavad teineteist ning tahavad abielluda, kuid kuningas pistab Jasperi selle soovi eest vangikongi. Hakkaja mees ei jää sinna kauaks. Ta leiab endale viis sõpra, kellest igaühel on omapärane anne - Markus jookseb kiiresti kui tuul, Lukasel on ennenägematu ramm, Benjamin on uskumatult terava silmaga ja Flora oskab taimedega rääkida. Üheskoos otsustavad nad kuningale õppetunni anda ja Jasperile printsessi võita.