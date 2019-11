Eesti rahvusülikooli 100. sünnipäevaks jõuab publiku ette Theodor Lutsu dokumentaalfilm “Alma mater Tartuensis” restaureeritud versioon. Algne film valmis Tartu Ülikooli 300. aastapäevaks 1932. aastal. Filmi pidulik esilinastus toimus 1932. aasta 29. juunil Tartu kinos Central ja nagu kirjutas 3. juuli Postimees, „kutsus esile hoogsaid aplause“. Filmi restaureerimistöö kuraatori Jaak Lõhmuse sõnul on tegemist ühe huvitavama dokumentaalfilmiga, mis Eestis 1930. aastate alguses tehti. Tema sõnul teeb filmi väärtuslikuks esmalt see, mis väärtustab iga head dokumentaalfilmi – kinnipüütud aeg – jäädvustatud kaunid sõjaeelse Tartu vaated, sh õhuvõtted, mida võiks tänases keeles nimetada eesti filmi esimesteks droonikaadriteks. Ja muidugi Tartu ülikooli elu ja tegevus 1932. aasta kevadel – õppe- ja õpitöö, üliõpilaste seltsielu, sportimine ja kaitseväeharjutused. Dokumentaalfilm koosneb kolmest osast: Tartu ja ülikooli ajalugu, igapäevast õppetööd näitavad episoodid ja juubelipidustustele pühendatud osa. Kolmandale osale vahekirju teha ei jõutud, sest veel 1. juuli hommikupoolikul võetud kaadrid jõudsid juba samal päeval kell kolm kino Central ekraanile. Film linastus 1932. aastal tummfilmina. Theodor Luts kavatses filmi ka helindada, aga mingil põhjusel ta helitööni ei jõudnud. 2019. aastal restaureeritud filmiversioonile lõi originaalmuusika helilooja Märt-Matis Lill. Filmi algmaterjalide koopiad on hoiul Rahvusarhiivis, kuid originaalnegatiivi pole siiani Eestist ega välismaalt leida õnnestunud.