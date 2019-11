Kohtumispaik - ülikool

1632. aastal asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf Tartus ülikooli Academia Dorpatensis. Tänane Universitas Tartuensis on üks Põhja- ja...

1632. aastal asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf Tartus ülikooli Academia Dorpatensis. Tänane Universitas Tartuensis on üks Põhja- ja Ida-Euroopa vanemaid ülikoole. Tartu Ülikool on seisnud erinevate kultuuride piiril, Ida ja Lääne vahel, see on hariduskants, millest 1919. aastal sai eestlaste rahvuslik ülikool. Film annab ülevaate Tartu ülikooli sünni- ja eluloost, ajaloost ning tänapäevast, toetudes kuuele sümboolsele sambale: universitas, professores, gloria, historia, genius loci ja traditio. Filmis on kasutatud rohkelt haruldast arhiivimaterjali. Stsenaristid Lauri Vahtre ja Jaak Lõhmus, režissöörid René Vilbre ning Märten Vaher, operaator Mait Mäekivi, helilooja Timo Steiner, teksti loeb Aarne Üksküla, produtsent Mati Sepping.