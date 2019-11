Vitaalne ja särav saržimeister ning kunstnik Hugo Hiibus teab öelda, et iga inimese näos on peidus üks kaval ja isikupärane joon, mis tuleb vaid üles leida. Hugo Hiibuse tööd sünnivad rahva keskel - tema ateljee on tänaval. Suurepärase huumorimeelega inimesena soovitab ta ka vaatajail mitte unustada naljasoont, sest nii püsid kauem nooruslikuna. Stuudiovestlust juhib Reet Linna, režissöör Kalev Lepik.