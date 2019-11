Printsess Lululeluule hüppab raamatust lastetuppa just hetkel, kui Timmul on rõõmupisarast silm märg - lastelt on saabunud juba esimesed imeilusad jõulukaardid! Stsenarist-lavastaja Elo Selirand, mängivad Mart Kampus ja Jaune Kimmel.