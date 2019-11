Põgus pilk maailma

Bangkok on vilka elustiiliga linn, tulvil turiste, kuid kindlasti huvitab paljusid ka see, mismoodi elavad ja teenivad leiba kohalikud elanikud. Vahetult enne koitu valitseb Kuldse Mäe budistliku templi jalamil vaikus. Päeval on see aga üks populaarsematest turismiatraktsioonidest. Kui mungad Kuldsel Mäel oma hommikusi riitusi läbi viivad, hakkavad inimmassid töökohtade suunas liikuma. Bangkokis on esindatud pea kõik rahvusvahelised ettevõtted ja üha suurem osa tailastest töötab büroodes. Samal ajal elab edasi ka kapitalism kõige tooremal kujul ja ettevõtlus õitseb.