Soovide aeg

Miikaelil tuleb mõte, et Rafi peaks hakkama Julie klassis õppima. Juliel on valminud hiigelprojekt, millega kooli jõulukaunistuste võistlusel osaleda ja Rafi loodab, et ta soov on sellega seotud. Julie vanem õde Mie kohtub kooli hoovis Miikaeliga. Rafil pole aimugi, et valveinglid Gabi ja Miikael saadeti inimeste sekka kinnitama või kummutama kahtlust, et koolis tegutseb deemon.