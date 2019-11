Hooaeg: 1, Osa: 20, 2016 Kabuhirm Ninakollide külas (The Treehouse Stories) 03.12 kell 18:10

Neli sõpra käivad puuonnis koos ja iga kord loeb keegi neist teistele ette mõne põneva jutu - loo tegelased ärkavad ellu, illustratsioonid võtavad kuju... Lastele saab selgeks, et kujutlusvõimel pole piire ja et raamatud viivad rändama just sinna, kuhu ise minna soovid. "Puuonni lood" pälvis 2017. a parima lastesarja Emmy auhinna. Lapsed nuputavad, milline maja kellelegi sobiks.