Põgus pilk maailma

Igas linnas on omad vaatamisväärsused ja postkaartidel tuntud paigad. Kuidas aga elavad kohalikud? Kas nende meelest on linna sümboliks hoopis midagi muud kui see, mis postkaartidel? Saint-Louis’ hüüdnimeks on Aafrika Veneetsia. Kohalikud on siin läbi aegade kalapüügist elatunud. Nime Saint-Louis’ sai linn kuningate Louis IX ja XIV järgi. Saint-Louis’ uhkuseks on UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud vanalinn.