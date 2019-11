Soome lood

Soome filmirežissöör Jussi Oroza täispikk dokumentaalfilm on kokku pandud ligi 40 soomlase lugudest. Aastatel 2008-2016 rändas mööda Soomet ringi Tarinateltta ehk Jututelk, kus igaüks võis rääkida, millest soovis. Need lood esitas Yleisradio hiljem telesarjana. Oroza on valinud 600 loo hulgast välja kogumi, mis peegeldab Soomet miniatuuris. On rõõmsaid ja kurbi lugusid, meeleolusid, nii häid kui ka halbu tundeid. Lugude vahele on pikitud vahepilte Soome kaunist ja karusest loodusest ning linnadest.