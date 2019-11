Osooni loomalood

Roohabekas on üks võrdlemisi vähe tuntud linnuke, küllap on põhjus selles, et ta on uustulnuk. Esmakordselt nähti neid 1978. aastal Iklas ja Kablis. Alates 1986. aastast on roohabekas siin oma leviala laiendanud. Martin Vesberg jälgis roohabeka tegemisi Saaremaal.