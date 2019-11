Teispool lootust

R: Aki Kaurismäki. O: Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu, Simon Hussein Al-Bazoon jt. Draama/Komöödia. Soome tuntuima režissööri Aki Kaurismäki film on teine osa tema sadamalinnade triloogiast (esimene oli „Le Havre“, 2011). Süüriast illegalselt Helsingisse põgenenud Khaled otsib taga oma kadunud õde. Keskealine soomlane Wikström teeb elus kannapöörde, tõmmanud joone alla nii abielule kui ka karjäärile, proovib ta üles töötada restorani. Elu viib Khaledi ja Wikströmi kokku ning kummalgi õnnestub teisele inimlikku tuge pakkuda. Ühest küljest on siin kõik nagu Kaurismäkil ikka - elule vaadatakse läbi väikese inimese silmade, segunevad nukrus ja põhjamaine huumor. Khaledi osas on Damaskuses sündinud näitleja ja muusik Sherwan Haji, kes asus 2010. aastal Soome elama. Teisi peategelasi kehastavad Kaurismäki lemmiknäitlejad Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Kati Outinen. Ent on ka mõningane erinevus - sedapuhku on Kaurismäki poliitilisem kui varem. Hõbekaru Berliini filmifestivalilt režissöörile, film kandideeris ka Kuldkarule. FIPRESCI auhind San Sebastiani festivalilt.