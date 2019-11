Timm Thaler ehk müüdud naer

Tim Thaler on vaene, aga ta naerab palju ja tihti. Ta naer on nii lummav ja nakatav, et kuratlik parun Lefuet tahab seda iga hinna eest endale. Maailma rikkaim mees teebki poisile pakkumise: kui Tim nõustub talle oma naeru müüma, võidab ta iga kihlveo, mis ta kunagi sõlmima peaks. Algul lööb poiss kõhklema, kuid kirjutab siiski lepingule alla. Nüüd täituvad kõik tema soovid, kuid ilma naeruta on ta hoopis teine inimene. Ta kaotab kõik oma sõbrad peale Ida ja hotelli baarmen Kreschimiri. Koos loodavad nad Timi paruni küüsist päästa ja kavalusega poisile tema haruldane naer tagasi saada.