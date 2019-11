Tänavusel MM-il hõbeda võitnud Maicel Uibo ja Magnus Kirt on paljudest meie tippudest, kes saanud koolipõlves kogemusi just TV 10 olümpiastarti sarjast. Alustame juba 49. hooaega, et innustada noori sportima, ühiste eesmärkide nimel pingutama ja suurelt unistama. Uue hooaja esimesel etapil Võrus selguvad kiiremad 60 meetri jooksus ja head nõu jagab sarjast sirgunud mitmete Eesti rekordite püstitaja Ksenija Balta. Hüppame ka kõrgust ja teivast ning tõukame kuuli. Saatejuht ja režissöör Anu Säärits, monteerija Ando-Siim Kuldkepp, operaator Arvo Mägi.