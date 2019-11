Vana mees tahab koju

Raimond Kaugveri samanimelise romaani ekraniseering. Filmi peategelane Toomas Simmo on läbinisti positiivne inimene ja lihtne töömees. Mees, kes kõiki mõistab, kõikidele suudab andestada... Oma elus kolm maja ehitanud Simmo maailmavaate teljeks võiks pidada tema kodu. Ühtaegu on see keskpunkt, kõikide asjade algus ja samas kõiksus. Oma kodu vastandiks on vanadekodu, antuna must-valges tonaalsuses. Oma surma läbi lunastab Simmo inimeste patud ja teeb nad nägijaiks. Režissöör Tõnis Kask, stsenarist Maria Zverjeva, operaator Enn Putnik, helilooja Rene Eespere. Osades Kaljo Kiisk, Raivo Trass, Kaie Mihkelson, Hendrik Toompere (jun), Angelina Semjonova, Mari Lill, Mihkel Smeljanski, Ülle Ulla, Enn Kraam jt.