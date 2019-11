Kaks paari ja üksindus

Mängufilm O'Henry samanimelise jutustuse ainetel. Filmi stsenaariumi aluseks on üheksa üksteisest läbipõimuvate tegevusliinidega novelli. Peategelasteks on traditsiooniliselt neiu, kes tuleb linna õnne ja ilusat elu otsima, ning vargabande liikmest noormees. Nende ümber on erinevate saatustega tegelased, kes kõik alluvad rahamaailma seadustele. Film toodeti Tallinnfilmi poolt üleliidulisele televisiooniprogrammile venekeelsena. Režissöör Tõnis Kask. Osades Kaljo Kiisk, Urmas Ott, Ita Ever, Roman Baskin, Egon Nuter, Ferdinand Veike, Andris Žagars, Vladimir Sapožnin, Oskar Liigand, Heino Mandri, Sulev Luik jt. Novellikirjanik O’Henry (William Sydney Porter, 1862-1910) oli pangaametnik, kes pangapettuse pärast istus viis aastat vanglas. Seal kirjutas ta novelle, saades kuulsaks oma lugude ootamatute lõppude poolest.