Soovide aeg

Rafi saab viimaks teada deemonist, keda Gabi ja Miikael jälitavad. Peale inglite maailmast lahkumist mõtleb ta välja, milliseks ingliks ise saada tahab. Mie valitakse luutsinapäeva eestlauljaks. Julie saab teada, et ta ema tundis kunagi Atlas Bergi, ja arvab, et see kuulus näitleja võib olla tema isa.