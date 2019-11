Sel hooajal on saatejuht Mai Pallingu kõrval säramas noor ja andekas Paula Rits. Samuti löövad lugude tegemisel kaasa meie ägeda noortetoimetuse liikmed, sest NOVA on saade mille teevad noored noortele! Saada meile ideid, millest võiksime saates rääkida! Kui sul on armas, eriline või lõbus koduloom, põnev hobi või tahad lihtsalt mõnele põletavale küsimusele vastust saada, kirjuta meile: nova@err.ee. Meie tegemistele saad kaasa elada ja vaatamata jäänud saateid järele vaadata Lastejaam.ee lehel.