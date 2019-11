Põgus pilk maailma

2016 Melbourne (A Window on...) 09.12 kell 20:55

Melbourne'is köidavad turiste suur hulk omapärast tänavakunsti, kultuuri, arhitektuuripärle ja häid kohvikuid. Melbourne on aastaid olnud elamisväärsete linnade tabeli tipus. Linna nelja miljoni elaniku seas on palju andekaid loovisiksusi ja see paistab siin ka igapäevases melus selgelt silma.