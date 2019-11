Võimsa Kongo jõe kallastel kasvab tihe džungel, mille sügavustes on kodu leidnud meie lähimad sugulased – inimahvid. Ehkki šimpansid ja gorillad elavad väga lähestikku, võib nende käitumises täheldada suuri erinevusi. Eriti selgesti on seda näha bonobode puhul, kes lahendavad konflikte ainulaadsel viisil – seksiga. Kongo jõe veed varjavad iseäralikke elukaid, näiteks kalu, kel on väga pikk ninamik või hiiglasuur kere. Kõik nad on omal kombel kohastunud eluks äärmuslikes oludes.