Christian Diori joonistused

Režissöör Loïc Prigent jutustab loo geniaalsest Prantsuse moeloojast, kes tuli 1947. aastal välja oma esimese kollektsiooniga "New Look" ning sai üleöö kuulsaks. Christian Dior oli moeuuendaja ja lisaks ka suurepärane joonistaja, kes tegi kõik visandid omaenda käega. 2018. aastal valminud dokumentaalfilmis meenutavad seda ainulaadset loojat mitmed modellid, sõbrad, moeajaloolased ja ka Diori käe all töötanud õmblejad.